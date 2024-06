Assalto notturno al bancomat con l'esplosivo: malviventi in azione nel Barese

Fanno esplodere un bancomat con l'esplosivo per impossessarsi del denaro. Colpo, nella notte, a Ruvo di Puglia. Nel mirino dei malviventi lo sportello automatico di un istituto bancario su corso Giovanni Jatta. E' accaduto intorno alle 2.30: sul posto sono giunti vigili del fuoco e carabinieri, che hanno avviato indagini per risalire ai responsabili. In corso di quantificazione il bottino dell'assalto.

Non si tratta del primo colpo simile avvenuto di recente nel Barese: soltanto pochi giorni fa un altro colpo, andato a segno, si è verificato a Bitonto.