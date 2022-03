Marijuana e panetti di hashish nell'appartamento: arrestati 23enne e compagna 19enne

Un 23enne e la sua compagna 19enne sono stati arrestati dai carabinieri a Ruvo di Puglia dopo la scoperta, nella loro abitazione, di numerose dosi di droga. I militari sono entrati nell'appartamento del giovane, già noto alle Forze dell'ordine, rinvenendo 543 grammi di marijuana, suddivisa in 5 buste e 5 panetti di hashish, per un totale di circa 500 grammi di sostanza.

Inoltre, nell’abitazione, dove vi era anche la 19enne, oltre a diverso materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente, sono stati rinvenuti 3mila euro in contanti, considerate provento di attività illecita. Entrambi i giovani sono stati arrestati con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e condotti nel carcere di Trani, in attesa dell'eventuale convalida del gip.