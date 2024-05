Tecnici di Aqp al lavoro nel Barese: rubinetti 'chiusi' per 18 ore a Ruvo

Lavori di Acquedotto Pugliese sono in corso nell'abitato di Ruvo di Puglia, nel Barese. Gli interventi riguardano in particolare, come spiega Aqp, l’installazione di un misuratore di portata.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 7 e l’8 maggio 2024, in particolare nell’area ad est di Ruvo che si sviluppa verso Terlizzi, rispetto alla direttrice di via Valle Noé, via Vittorio Veneto, via Cattedrale, Corso Jatta, via Pepe, via M. Pagano, via Don Minzoni e viale Einaudi.

La sospensione avrà la durata di 18 ore, a partire dalle ore 18:00 del 7 maggio con ripristino alle ore 12:00 del giorno successivo.

"Disagi - spiega Aqp in una nota - saranno avvertiti negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo". Acquedotto Pugliese, inoltre, "raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi".

Per informazioni è possibile contattare il numero verde 800.735.735, consultare il sito www.aqp.it (sezione “Che acqua fa? Lavori sulla rete”) o seguire su X l'account @AcquedottoP.