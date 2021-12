Torna l'obbligo di mascherine all'aperto, l'ordinanza del sindaco nel Barese: fino al 9 gennaio in strade principali e centro storico

A Ruvo di Puglia torna l'obbligo di mascherina anche all'aperto per il periodo delle festività natalizie. L'ordinanza del sindaco, Pasquale Chieco, è in vigore da oggi e sarà valida fino al 9 gennaio. I dispositivi di protezione andranno obbligatoriamente indossati, si legge nell'ordinanza, "lungo i corsi principali Carafa, Gramsci, G. Jatta e Cavour, all’interno delle piazze principali Dante, Matteotti e Cavallotti e nell’intero Nucleo Antico".

Nel provvedimento si evidenzia che "l'indice di diffusione del Coronavirus COVID 19 registra un aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi", e si richiamano le iniziative organizzate per il periodo natalizio, prevedendo che "nel centro storico cittadino e nelle vie e spazi limitrofe un incremento considerevole di persone, rispetto alla situazione abituale, con possibilità di transiti ravvicinati e costanti che potrebbero rendere difficile, se non addirittura non possibile, il mantenimento del distanziamento interpersonale tra non conviventi sancito dalle vigenti misure sul contenimento del contagio da Covid-19". Di qui la decisione di introdurre l'obbligo di mascherine anche all'aperto nei luoghi in cui è atteso il maggior afflusso di persone.

L'ordinanza raccomanda anche il rispetto delle regole basilari anti contagio e ricorda che sono previste multe, dai 400 ai mille euro, in caso di mancato rispetto delle disposizioni.

(foto di repertorio Ansa da Today.it)