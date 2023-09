Sacerdote celebra con la casula leopardata: pioggia di commenti sui social, poi la spiegazione

Una pioggia di commenti, tra critiche e ironia: al centro del 'caso' diventato in breve tempo 'popolare' sui social, una casula leopardata indossata a Ruvo di Puglia, nel Barese, da monsignor Nicola Girasoli, nunzio apostolico in Slovacchia.

L'indumento, indossato lo scorso 4 settembre da monsignor Girasoli durante una concelebrazione assieme al vescovo di Molfetta, monsignor Domenico Cornacchia, in occasione dei 40 anni da parroco di don Salvatore Summo, non è passato inosservato sui social, dove, sul profilo ' Cattedrale Ruvo', gestito da alcuni collaboratori della parrocchia, sono state pubblicate delle foto della celebrazione.

Numerosi i commenti, tra ferme critiche, incredulità e ironia, con le foto riprese anche da altre pagine social in chiave satirica o polemica. Immagini che sono state successivamente rimosse dal profilo 'Cattedrale Ruvo', con la pubblicazione di un post volto a chiarire il significato della casula: "Date le interpretazioni particolari e sui generis - si legge nel messaggio - si precisa che la casula indossata per la celebrazione, fa parte della espressione locale della liturgia ufficiale dei popoli poveri africani di cui il celebrante (ndr monsignor Girasoli) si è sempre interessato con passione nel suo mandato pastorale. Tale casula è stata indossata per ringraziare il Signore in merito alla costruzione di una casa per i più bisognosi di quei territori. Ci rendiamo conto che i commenti irrispettosi sono dovuti alla non conoscenza. Vi preghiamo di rettificare le interpretazioni non consone".