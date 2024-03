Pasqua tra sole e raffiche di scirocco, allerta 'gialla' per il forte vento

Sulla Puglia e sul Barese sarà un weekend di Pasqua tra sole e nuvole di passaggio, ma caratterizzato soprattutto dal forte vento di scirocco. La Protezione civile regionale, infatti, ha emesso per le prossime un avviso di avverse condizioni meteo, con allerta 'gialla' per vento. L'avviso sarà valido dalle 12 di domani, sabato 30 marzo, per le successive 24 ore.

In particolare sono previsti, su tutta la regione, "venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadrati meridionali. Mareggiate lungo le coste esposte".