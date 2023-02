Tragedia in mare nel Salento, 55enne barese muore mentre fa kitesurf

Un 55enne della provincia di Bari ha perso la vita questa mattina nelle acque del Salento, a Porto Cesareo.

Come riporta Lecceprima, l'uomo, Cosimo Damiano Tattoli, sarebbe morto mentre praticava kitesurf, in circostanze ancora non ben chiarite. Il dramma si è consumato a metà mattinata, nello specchio d’acqua nei pressi dello stabilimento Le Dune, pieno di appassionati dello sport velico. Tra loro, anche la vittima, che aveva iniziato a praticare kitesurfing, quando alcuni dei presenti avrebbero notato il corpo dell’uomo galleggiare in acqua, senza dare segnali di movimento.

Immediata la richiesta di intervento, ma all'arrivo del 118 non c'era più nulla da fare. Resta da chiarirese la vittima abbia avuto un malore (ipotesi che sembrerebbe al momento la più accreditata) o se abbia perso l’equilibrio mentre era in acqua battendo la testa e perdendo i sensi in mare.