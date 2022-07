Meticcio lasciato per ore nel minivan durante la festa patronale in Salento: nei guai donna barese

Aveva lasciato il suo cane meticcio per ore nel minivan. Dovrà ora rispondere di abbandono di animale, una donna della provincia di Bari, proprietaria dell'animale soccorso nel pomeriggio di ieri a Gallipoli, in provincia di Lecce. Il tutto è accaduto nel pieno dei festeggiamenti e dello svolgimento della cuccagna a mare in onore di Santa Cristina: il cane di taglia media (razza incrocio simil husky) era stato lasciato dentro un minivan posteggiato sul Corso Roma, in uno dei pomeriggi più torridi della stagione, sotto gli effetti del sole e della canicola estiva.

L’episodio si è registrato intono alle 16,30 di domenica, quando alcuni rivenditori degli automarket posizionati nel tratto terminale del corso gallipolino in occasione delle fiera di Santa Cristina, e molti passanti, hanno scorto la presenza del cagnolone ansimante e sofferente all’interno del mezzo a sette posti posteggiato nel tratto prospiciente il grattacielo.

Il cane fortunatamente non ha subito conseguenze deleterie, ma era ormai senza forze, visibilmente sofferente ed assetato dopo una prima parte del pomeriggio vissuto “intrappolato” nel furgone dove la sua padrona aveva deciso di lasciarlo, mentre era scesa in strada tra i meandri della festa patronale.

Vista la situazione in atto, i commercianti delle bancarelle e alcuni passanti hanno subito allertato gli agenti della polizia locale di Gallipoli che sono subito accorsi nella zona segnalata. Dei padroni del cane non vi era traccia nelle vicinanze, mentre l’animale era ancora rinchiuso nell’abitacolo manifestando tutta la sua sofferenza. Gli agenti hanno subito richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per liberare al più presto la povera bestiola.

I pompieri una volta giunti sul posto hanno cosi “forzato” la portiera del mezzo consentendo di portare fuori l’animale al quale è stata subito offerta una ciotola d’acqua. Il tutto tra la soddisfazione dei presenti che hanno tirato un sospiro di sollievo per l’operazione andata a buon fine. L’animale è stato affidato alle cure degli agenti della polizia locale.

Tutti gli aggiornamenti nell'articolo di Lecceprima.