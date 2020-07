Si fa male durante escursione sulle montagne calabresi decolla elisoccorso da Gioia del Colle: salvato giovane

Un giovane di 28 anni, feritosi durante una escursione sul monte Manfriana, nel Parco Nazionale del Pollino (Cosenza), è stato tratto in salvo da un elicottero partito dalla base dell'Aeronautica Militare di Gioia del Colle (Bari). L’intervento, avvenuto ieri sera, è stato effettuato in collaborazione con il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. Il giovane, infortunatosi per una caduta, è stato individuato anche grazie all’ausilio dei visori notturni, e successivamente trasportato in sicurezza a Fracineto (Cosenza), dove lo attendeva un’ambulanza per le cure necessarie.

Al termine del soccorso il soccorso, in tarda serata, l'elicottero dell’Aeronautica Militare ha fatto rientro a Gioia del Colle, dove tecnici specialisti della base hanno effettuato una manutenzione al velivolo, consentendo così di poter continuare ad assicurare la prontezza Sar nazionale.