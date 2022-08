Cade durante escursione tra le montagne del Veneto: salvato 28enne barese

Un giovane barese di 28 anni è stato tratto in salvo dal Soccorso Alpino di Feltre (Belluno), dopo essere caduto mentre effettuata un escursione lungo l'Alta via degli Eroi. Il giovane era partito da Porcen e, dopo aver pernottato a Malga Paoda, aveva intrapreso un cammino per raggiungere la Val Dumela percorrendo la Cengia di Prada, un sentiero esposto con alcuni tratti attrezzati.

Secondo una ricostruzione, dopo aver oltrepassato una rampa erbosa dritta, resa scivolosa dalla pioggia, il ragazzo è riuscito a superare un primo canalino attrezzato, ma subito dopo si sarebbe sbilanciato, facendo cadere tenda e zaino a valle. Dopo aver recuperato la tenda, il giovane è risalito per tornare alla malga ma sarebbe poi scivolato perdendola nuovamente e riportando escoriazioni.

Sul posto è intervenuta, dunque, la squadra di soccorso alpino contattata dal 118 allertato proprio dal ragazzo, recuperato assieme alla tenda e successivamente accompagnato al Pronto Soccorso. Le sue condizioni non destano preoccupazione