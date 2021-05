Cade nel burrone durante la scalata: 64enne ferito soccorso in elicottero

Salvato un uomo finito in un burrone grazie all'intervento degli uomini dell'Aeronautica dell'84° Centro Combat Search and Rescue (CSAR) di Gioia del Colle. L'operazione è avvenuta nella serata di ieri nel Tarantino: il 64enne era precipitato in fase di scalata in località Gravina di Leucaspide, a Statte e dopo la richiesta di soccorso per il grave ferimento, sul posto è intervenuto un un elicottero HH139A del 15° Stormo di Cervia, da cui l’84° CSAR dipende, che ha soccorso lo scalatore dopo essere stato stabilizzato dagli operatori del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) Puglia e del 118.

Un recupero complesso, visto che le pareti del canyon sono profonde circa 40 metri. Una volta assicurata al verricello, la barella, su cui gli operatori del CNSAS e del 118 avevano precedentemente stabilizzato il ferito, è stata lentamente sollevata fino a poter essere imbarcata a bordo dell’HH139A. L'elicottero è quindi atterrato dopo pochi minuti in un'area all'aperto, dove il politraumatizzato è stato consegnato all’equipe medica del 118.

"L'84° Centro è uno dei Reparti del 15° Stormo dell'Aeronautica Militare che garantisce - spiegano dall'Aeronautica in una nota - ogni singolo giorno dell’anno, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d'urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando in anche di notte o in condizioni meteorologiche complesse. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato oltre 7300 persone in pericolo di vita o in condizioni di grave difficoltà".