In balìa delle onde con la tavola sup: 14enne salvato dalla Guardia Costiera a Torre a Mare

La Guardia Costiera ha tratto in salvo un ragazzino di 14 anni in difficoltà mentre era in mare dopo essere uscito con la tavola sup. Il forte vento gli impediva di fare rientro e le onde lo avevano sospinto a oltre un miglio dalla costa: la scena è stata notata da un cittadino che ha allertato il numero di emergenza 112.

I soccorsi sono scattati rapidamente, con l'attivazione di un'unità navale che è riuscita a recuperare il 14enne, riconsegnato in buone condizioni di salute ai suoi familiari nella Stazione Navale della Capitaneria di Porto.