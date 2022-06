Malore a bordo della nave da crociera: turista straniera soccorsa al largo di Monopoli

Salvataggio al largo delle coste di Monopoli per una turista colta da un malore mentre era su una nave da crociera. L'allarme è arrivato alla Sala Operativa della Guardia Costiera di Monopoli, che intorno alle 8.40 ha inviato una motovedetta SAR (Search and rescue) in direzione della nave da crociera 'Brilliance of the Seas', a circa 19 miglia al largo delle coste di Monopoli, per soccorrere una passeggera americana di 59 anni.

Una volta intercettata la nave da crociera a circa 8.5 miglia al largo di Monopoli, nonostante le onde alte due metri causate dal vento forte di maestrale, è stata effettuata la delicata ed urgente operazione di evacuazione medica della donna che, insieme a un infermiere di bordo, veniva portata sulla motovedetta della Guardia Costiera. Giunti poi in banchina al Molo Tramontana del porto di Monopoli, la donna veniva affidata alle cure dei sanitari del 118 per il successivo trasporto presso l’Ospedale San Paolo di Bari per essere sottoposta ad accertamenti diagnostici più approfonditi.