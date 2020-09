Fischi, slogan e cartelli: al comizio del centrodestra la contestazione contro Salvini

"Il razzismo uccide per mare e per terra. Bari non si Lega". E' uno dei messaggi sui cartelli esposti da un folto gruppo di manifestanti - all'incirca un centinaio di persone - durante il comizio del centrodestra che si è tenuto questa sera sul lungomare. I contestatori, concentrati all'altezza del Chiringuito, hanno fischiato in particolare durante gli interventi di Salvini e Meloni. La situazione, controllata dalle forze dell'ordine, è rimasta comunque tranquilla.

