In strada senza mascherina, in gruppo senza rispettare la distanza di un metro: multati giovani nel Barese

E' accaduto a Sammichele: in due diverse circostanze, i carabinieri hanno sanzionato un ragazzo privo del dispositivo di protezione; in un'altra, le multe sono scattate per non aver rispettato la distanza interpersonale

Sanzionati per non aver rispettato le misure anticovid. Nell'ambito dei controlli predisposti dai carabinieri nel Barese per l'emergenza Covid, cinque ragazzi sono stati multati in due diverse occasioni a Sammichele. Nella prima circostanza, un ragazzo è stato sorpreso in giro senza mascherina. Nell'altro caso, invece, le sanzioni sono scattate perché quattro giovani non rispettavano tra loro la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

(foto di repertorio)