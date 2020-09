Si barrica in casa, poi aggredisce i poliziotti: 32enne con problemi psichici bloccato e ricoverato in ospedale

Si barrica in casa, poi, all'arrivo dei poliziotti, dà in escandescenze e, in preda a una crisi, si scaglia contro gli agenti, ferendoli in modo non grave. E' accaduto a San Giorgio, dove i poliziotti sono intervenuti per una segnalazione di disturbo della quiete pubblica, trovandosi davanti un uomo di 32 anni, con disturbi psichici.

L'uomo, denunciato per resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale, è stato sottoposto a TSO dai sanitari intervenuti e ricoverato presso il reparto psichiatrico del Policlinico.