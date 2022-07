A San Girolamo proseguono i lavori per la nuova area giochi nei pressi del waterfront: pronta a inizio agosto

Dalla nuova area giochi in via Tomasicchio, nei pressi del waterfront, al gazebo di piazzetta Perosi, di recente vandalizzato , e per il quale sono in arrivo interventi di manutenzione, proseguendo verso la spiaggia di sabbia a sud del quartiere, dove è entrata in funzione una sedia job per l'accesso al mare dei disabili, messa a disposizione dalla Polizia locale. Mattinata di sopralluoghi a San Girolamo per l'assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso e il presidente del Municipio III, Nicola Schingaro, accompagnati da alcuni consiglieri municipali e da tecnici comunali.

L'area ludica in via Tomasicchio pronta per agosto

Prima tappa la nuova area gioco destinata ai più piccoli in via Tomasicchio, dove è stato completato il montaggio delle diverse attrezzature ludiche: si tratta di modelli di giochi nuovi per la città di Bari, con una struttura multipla a torre, scivoli di diverse dimensioni a seconda delle fasce d’età e altalene doppie. L’area di oltre 200 mq potrà accogliere contemporaneamente oltre 30 bambini, disponendo di giochi articolati,insieme agli adulti accompagnatori che avranno a disposizione numerose sedute ricavate lungo il perimetro dell’area, grazie a gradinate in pietra. “Nella prossima settimana - spiega Giuseppe Galasso - nell’area interessata dai lavori verranno realizzate le pavimentazioni - tanto il tappeto di gomma colorata antitrauma quanto i raccordi e le riprese con i marciapiedi circostanti -, mentre nella settimana successiva si procederà alle piantumazioni previste, alberature e siepi, e al montaggio degli ultimi elementi di arredo. Contiamo di consegnare al pubblico questa nuova area ludica, composta da giochi accessibili anche a bambini con disabilità, nei primi giorni di agosto, certi che sarà molto frequentata dai piccoli che trascorrono la giornata al mare con le proprie famiglie”.

Videosorveglianza in piazzetta Perosi

Il sopralluogo è proseguito in piazzetta Perosi per verificare lo stato del gazebo allestito qualche tempo fa con tavolini e sedie a disposizione delle persone anziane del quartiere. Nelle ultime settimane, infatti, la struttura è stata oggetto di atti vandalici e nei prossimi giorni si è stabilito di procedere con lavorazioni di ripristino e manutenzione del gazebo, specie delle componenti lignee, e dei corpi illuminanti danneggiati. “Accanto agli interventi manutentivi necessari a riqualificare questo spazio al riparo dal sole - prosegue Galasso - intendiamo anche dotare l’area di un sistema di videosorveglianza, utilizzando alcuni dei dispositivi in consegna nelle prossime settimane per l’intero lungomare, con l’obiettivo di presidiare, soprattutto nelle ore notturne, questa struttura attrezzata per il tempo libero dei residenti”.

Punti di accesso al mare per i disabili

L’ultima tappa del sopralluogo odierno ha riguardato la spiaggia di sabbia a sud del quartiere, già dotata di una torretta per bagnini e di una sedia job messa a disposizione dalla Polizia locale, che sarà interessata dalla realizzazione di una ulteriore passerella per offrire alle persone con disabilità un secondo punto d’accesso al mare nella zona nord della spiaggia”.

“Percorrendo il lungomare di San Girolamo dalla piastra fino al litorale sabbioso - dichiara Nicola Schingaro - abbiamo visionato alcune problematiche che risolveremo presto. Ci siamo inoltre diretti verso l’area oggetto di lavori, tra via Tomasicchio e lungomare IX Maggio dove stiamo realizzando una nuova area ludica. Questa mattina abbiamo assistito alle fasi di completamento del montaggio di giochi, che non sono solo innovativi, cioè, mai installati finora in altre parti della città, ma anche inclusivi per tutti. Da qui a quindici giorni i lavori saranno completati. E questa sarà di fatto l’area ludica del lungomare di San Girolamo e Fesca, un’area di aggregazione che consentirà a bimbi e famiglie di vivere la propria socialità in questo ‘nuovo’ e suggestivo lungomare della città”.