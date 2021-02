Nel circolo ricreativo intenti a giocare a carte senza mascherine: scattano le sanzioni a San Girolamo

Beccati all'interno del circolo ricreativo, intenti a giocare a carte intorno al 'panno verde', ma senza indossare le mascherine. I quattro avventori, sorpresi dalla Polizia locale nel corso di un controllo antiCovid, sono stati sanzionati per violazione della normativa anticontagio, per un totale di 1600 euro.

I controlli messi in campo dagli agenti del comandante Michele Palumbo hanno riguardato anche assembramenti e corretto uso dei dpi in strada: in una sola serata, tra centro e altri quartieri, sono state elevate sanzioni per oltre 9mila euro.