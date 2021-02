Un'officina abusiva per smontare le auto rubate: nel capannone a San Girolamo veicoli trafugati e pezzi di ricambio

Il capannone a San Girolamo trasformato in un'officina abusiva in cui non si riparavano auto, ma si smontavano veicoli rubati. A scoprire il luogo sono stati i carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bari, che hanno scoperto il posto seguendo il segnale gps di una Fiat Panda rubata alcuni giorni prima in una trasversa di via Sparano, a Bari.

I militari, riusciti a localizzare con esattezza il segnale, sono quindi entrati nel capannone. All’interno della struttura, però, non c’era solo l’auto rubata. Infatti, sono state trovate altre tre autovetture oggetto di furto - una completamente smontata e le altre due in fase di smontaggio - un furgone rubato carico di materiale di ricambio nonché svariati pezzi di veicoli, tra sportelli, sedili, specchietti retrovisori già accatastati e pronti per essere rivenduti o rimontati su altre auto.

Un 52enne incensurato è stato denunciato per ricettazione. Ora sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile per risalire all’origine dei vari pezzi d’auto di cui il 52enne non è stato in grado di dimostrare la legittima provenienza. Tutto il materiale rinvenuto e il capannone sono stati sottoposti a sequestro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.