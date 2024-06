Bicchieri, cartacce e piattini: dopo la festa restano i rifiuti abbandonati

Bicchieri, piattini ancora pieni di patatine e pop corn, vassoi vuoti e cartacce: tutto abbandonato sui muretti, o finito tra gli scogli del waterfront di San Girolamo. Perché, dopo quella che ha tutta l'aria di essere stata una festa, gli incivili di turno non si sono purtroppo preoccupati di rimuovere avanzi e rifiuti. A segnalare l'episodio, avvenuto nei giorni scorsi, è, sulla propria pagina Fb, Amiu Puglia, che per il periodo estivo ha anche rafforzato il personale impegnato nella pulizia delle spiagge cittadine.

"Oltre all'allegria, serve il rispetto", è il messaggio lanciato dall'azienda di igiene urbana. "I 'resti' del festeggiamento - spiega Amiu pubblicando alcune immagini - insieme a bicchieri, cartacce e piattini, sono stati lasciati dove capitava. Tanto il rispetto per Bari e per gli altri cittadini non conta. Tanto si può fare festa e sporcare, senza la minima cura. Tanto mettere tutti i rifiuti in una busta e portarla a casa sarebbe costato troppa fatica. Tanto i cestini, in generale, sono solo arredo urbano, mica servono, mica si usano. Tanto qualcuno sarebbe passato a pulire. E' ogni giorno sempre più un peccato che la scarsa attenzione di pochi offenda l'impegno di molti".