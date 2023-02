San Girolamo, specchietti rotti e danni alle auto in sosta: "Ancora una notte di vandalismo"

Specchietti rotti, tetti e cofani delle auto in sosta ammaccati. Un'amara sorpresa, questa mattina, per alcuni residenti di via Viviani, al quartiere San Girolamo. A segnalare l'accaduto a Baritoday un cittadino che si è ritrovato la vettura danneggiata: "Ancora una notte di vandalismo", commenta. "Dalle impronte sembra che siano saliti sulle auto".

Non si tratterebbe del primo episodio simile nella zona. "Sono cose che accadono di frequente. Qualche tempo fa ci sono stati finestrini rotti, citofoni incendiati - riferisce l'uomo, che oggi sporgerà denuncia contro ignoti per quanto accaduto - Viviamo con la costante paura di trovare brutte sorprese la mattina".