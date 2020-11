San Nicola e Natale senza 'feste', Decaro parla ai baresi: "Solo luci e un albero di Natale in piazza. Responsabilità e un segnale di speranza"

Per il 6 dicembre "Non ci sarà la tradizione della cioccolata calda, delle messe in presenza affollatissime". Nei giorni successivi "non ci saranno i concerti, la musica, la casa di Babbo Natale. Lasceremo solo le luci per dare un segnale di speranza alla nostra comunità e metteremo un albero di Natale in piazza Ferrarese": è la prospettiva di San Nicola 2020 e delle Feste natalizie a Bari segnate dai divieti anticovid tracciata dal sindaco Antonio Decaro.

Un anno purtroppo diverso in attesa di tempi migliori. Decaro lancia un pensiero per i più piccoli, in occasione della Giornata Mondiale dei diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza, svoltasi ieri: "A Bari vi sono attualmente 378 bambini e adolescenti positivi a fronte di circa 3mila persone contagiate. Non si stanno lamentando, contrariamente ad alcuni adulti che si dimostrano irresponsabili. Sette persone hanno, in questi giorni, violato la quarantena nonostante fossero positive e sono state multate".

Il sindaco plaude anche all'impegno dei cittadini responsabili che in questi giorni si stanno districando tra divieti e sacrifici: "La stragrandissima maggioranza dei baresi, comunque, è stata attenta e la Puglia è rimasta in zona arancione. L'indice Rt si è abbassato notevolmente nella nostra provincia. La curva si sta appiattendo. La Regione sta ampliando i posti letto Se fossimo passati in zona rossa avremmo avuto maggiori restrizioni, dalla chiusura dei negozi alla possibilità di uscire di casa.

"In questi giorni - afferma Decaro - dobbiamo cercare di stare vicino ai nostri figli e ai nostri bambini, dedicando il Natale a loro".