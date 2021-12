Nubifragio su Bari nel giorno di San Nicola: rinviata a domani l'accensione dell'Albero di Natale in piazza del Ferrarese

E' un San Nicola sotto l'acqua quello vissuto dai baresi nella giornata del 6 dicembre: un forte nubifragio abbattutosi sulle zone più centrali della città, ha provocato il rinvio dell'attesa accensione del grande Albero di Natale in piazza del Ferrarese. L'evento, già ridimensionato in funzione anti Covid per evitare assembramenti, si dovrebbe svolgere domani alle 17.30, con un giorno di ritardo rispetto al programma originario.

La forte pioggia avrebbe messo a rischio anche il giro della statua di San Nicola attorno alla città vecchia e nel centro della città, a bordo di un'auto speciale, appuntamento che ha sostituito la tradizionale processione per le vie del capoluogo pugliese. Un vero peccato: dalle prime ore del mattino, infatti, la pioggia sta 'rovinando' i tradizionali eventi nicolaiani, ripresi dopo lo stop del 2020 dovuto al Covid.

Notizia in aggiornamento