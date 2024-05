San Nicola, sbarco e processione: in piazza del Ferrarese si accendono le luminarie

Puntuale alle 20, lo sbarco al molo San Nicola: Dopo la 'sagra a mare', la statua del santo patrono torna a terra per raggiungere, in processione, piazza del Ferrarese, dove si accendono le luminarie. Si chiude così la seconda giornata di festa in onore del vescovo di Myra, patrono di Bari.

Una giornata intensa, scandita dai riti della devozione e della tradizione: la Basilica aperta sin dall'alba, la processione per raggiungere il molo San Nicola, la messa e l'imbarco della statua sul motopeschereccio 'Nuova Chiara'. San Nicola 'va per mare', salutato e omaggiato dai barchini che trasportano i fedeli che si avvicinano al peschereccio per rendere omaggio al Santo. Poi, alle 20, il ritorno a terra, con la processione, tra baresi, pellegrini e turisti, per raggiungere il palco di piazza del Ferrarese. L'ultimo atto della giornata centrale delle celebrazioni, mentre invece non si terrà, pare a causa di un contenzioso tra ditta incaricata e comitato organizzatore della festa, lo spettacolo dei fuochi d'artificio. "I nostri spettacoli non ci saranno", ha confermato questa mattina a BariToday l'azienda.

I festeggiamenti proseguiranno nella giornata di domani, giorno del prelievo della manna. Alle 18, in Basilica, si terrà la celebrazione eucaristica presieduta dalCardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino di Gerusalemme, insieme a monsignor Satriano, Arcivescovo di Bari-Bitonto. Al termine della messa ci sarà il prelievo della Santa Manna.

