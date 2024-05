San Nicola senza fuochi d'artificio, il comitato: "Inconveniente che ci rammarica, organizzeremo spettacolo sostitutivo"

La festa di San Nicola resta senza fuochi d'artificio "a causa di un contenzioso" tra il comitato organizzatore e la ditta che avrebbe dovuto organizzare lo spettacolo. Dopo le notizie arrivate ieri, il Comitato San Nicola interviene in merito alla vicenda.

In una nota, riportata dall'Ansa, il comitato dice di non essere riuscito a organizzare lo spettacolo a causa del contenzioso: "Si tratta di un inconveniente che ci rammarica, anche perché questo spettacolo costituisce insieme un segno di devozione ed un appuntamento atteso ed apprezzato da pellegrini e baresi". Quindi, "il Comitato San Nicola prende l'impegno con la cittadinanza di realizzare di qui a qualche giorno uno spettacolo sostitutivo".

"Sarà - spiega il comitato - un'occasione di più per rinnovare il legame nei confronti di San Nicola. Chiediamo ai Baresi un po' di pazienza e comprensione, e nel contempo un sostegno al Comitato San Nicola per assolvere all'impegno. In un mondo divorato dalle guerre e dal terrorismo, San Nicola invita a vedere segni di speranza e di vita attorno a noi, e a contribuire con audacia e coraggio nella costruzione della pace e della fraternità universale".