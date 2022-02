Aggiudicati i lavori per la rotatoria di via Caposcardicchio al San Paolo: "Ora possibile programmare l'avvio del cantiere"

E' stata aggiudicata in via definitiva la gara di appalto per la realizzazione di via Caposcardicchio, al quartiere San Paolo. Un'opera da tempo attesa dai residenti, il cui iter è stato segnato da ritardi e controversie burocratiche.

Ora, però, la situazione sembra definitivamente sbloccata. Ad annunciare l'aggiudicazione dei lavori è su Fb il presidente del Municipio 3, Nicola Schingaro: "È ora possibile - scrive Schingaro - programmare la cantierizzazione e l'inizio dei lavori, che prevedono la sistemazione di un tratto di circa 650 metri (a partire dalla fermata della metropolitana posta nei pressi dell'ospedale San Paolo, sino all'interazione di via Capo Scardicchio con via Trentino Alto Adige, via Michele di Giesi e via Francesco Silvestri)". "La realizzazione di questa nuova rotatoria - è bene ribadirlo - ci consentirà di risolvere ogni problema di viabilità, e non solo - aggiunge il presidente del Municipio - Infatti, è prevista anche la realizzazione di una piazza con area ludica per i piccoli del quartiere. Finalmente, non ci sono più intoppi che ci possono fermare", conclude.