Birre e altre bevande nel circolo ricreativo nonostante divieto di somministrazione: scatta sequestro

Nonostante l'ordinanza di cessazione di somministrazione di alimenti e bevande, nel circolo ricreativo si continuava a consumare birra e altre bevande. Così, accertata l'inosservanza del divieto, la Polizia locale ha sequestrato, nel locale al quartiere San Paolo, al sequestro di circa 964 bottiglie fra birra, acqua, succhi di frutta, bibite analcoliche e prosecco.

Il controllo è stato eseguito in maniera congiunta con i carabinieri della Compagnia di Bari San Paolo. All'esito della verifica si è proceduto alla segnalazione all'Autorità giudiziaria, mentre ulteriori accertamenti in corso da parte del Nucleo di Polizia Edilizia sui titoli edilizi posseduti e non esibiti. Saranno inoltre verificati, rende noto la Polizia locale, titoli e posizione dei soggetti identificati in occasione del sopralluogo, e potrebbero emergere ulteriori sanzioni amministrative, anche derivanti dall'esame della documentazione non esibita.