Morto in un incidente in moto: dopo il funerale blindato, al San Paolo la fiaccolata per Domenico

Le torce dei telefonini sollevate in aria, le magliette con la foto di Domenico. Nella serata di ieri, amici e familiari di Domenico Capodiferro, il 16enne morto in seguito ad un incidente in moto avvenuto dieci giorni fa al San Paolo, hanno sfilato per le strade del quartiere. Un'iniziativa che ha fatto seguito ai funerali del giovane, celebrati in mattinata nel cimitero di Bari e presidiati dalle forze dell'ordine per impedire lo svolgimento di un corteo funebre (probabilmente per evitare una situazione come quella verificatisi a giugno scorso, quando in occasione dei funerali di un 27enne fu organizzato un corteo che passò anche, contromano, davanti al carcere di Bari).

"Ovunque tu sarai, un coro sentirai, Domenico vive con noi", hanno cantato in coro gli amici del giovane, che, come mostrano alcuni video pubblicato dai partecipanti sui social, hanno attraversato le strade del San Paolo per poi raggiungere l'abitazione del giovane, passando anche per la strada in cui si è verificato l'incidente costato poi la vita a Domenico.