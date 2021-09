Durante l’attività, i militari sono così riusciti a trovare, occultata in un vano della macchina, una pistola calibro 9, in ottimo stato di conservazione e perfettamente funzionante con serbatoio pieno, completo di 9 cartucce dello stesso calibro. L’arma, risultata clandestina, è stata sequestrata, mentre il 27enne è stato arrestato e condotto in carcere a Bari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Girava in auto per il quartiere San Paolo con una pistola carica e pronta a sparare: il giovane, un 27enne con precedenti di polizia, è stato scoperto e arrestato dai carabinieri del Nucleo radiomobile, che lo avevano fermato nel corso di un ordinario controllo alla circolazione stradale.

Il giovane, in auto con un altro ragazzo, era stato fermato per un controllo stradale: il suo nervosismo però, ha indotto i militari ad approfondire il controllo, portando alla scoperta dell'arma carica

In giro in auto per il quartiere San Paolo con una pistola pronta a sparare: fermato dai carabinieri, 27enne in manette