In pigiama e sotto l'effetto di stupefacenti, si presenta a casa della ex violando divieto di avvicinamento: denunciato

Nonostante il divieto di avvicinamento a suo carico e un avviso orale aggravato, si era presentato a casa della ex compagna. E' accaduto al quartiere San Paolo, nella zona di viale Europa: gli agenti delle volanti, allertati per una lite in famiglia dalla stessa donna, si sono recati nell'appartamento trovando l'uomo, un 39enne con precedenti, che fortunatamente non aveva usato violenze nei confronti della donna ma si era presentato in pigiama e in evidente stato di assunzione di sostanze stupefacenti.

Gli agenti hanno quindi provveduto al previsto allontanamento forzato dell’uomo e presso gli uffici di polizia lo hanno solo deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, in quanto graziato dalla donna che non ha voluto formalizzare querela nei suoi confronti.