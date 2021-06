Appostati di sera lungo la strada, bloccano auto impugnando bastone e coltello: due minorenni fermati al San Paolo

I due ragazzini si sono piazzati davanti a un veicolo in transito: a bordo, però, c'erano due poliziotti liberi dal servizio, che li hanno bloccati e disarmati. Indagini sono in corso per verificare il motivo della loro presenza e se in quel luogo siano stati commessi reati predatori in precedenza

Appostati di sera lungo la strada, armati di un coltello e di un bastone in metallo, al passaggio di un'auto gli si sono piazzati davanti: a bordo di quel mezzo, però, c'erano due poliziotti liberi dal servizio, che dopo essersi qualificati hanno bloccato e disarmato i due ragazzini, due minorenni. E' accaduto al quartiere San Paolo.

I due agenti, un ispettore in servizio presso l’UPGSP ed uno specialista della Squadra Sommozzatori della Questura di Bari, mentre rientravano in caserma, hanno notato i due ragazzini che, all'altezza di un sottopasso della rete ferroviaria, in un forzato restringimento del percorso stradale, "attendevano il flusso delle auto in arrivo con atteggiamento fortemente sospetto". E infatti, al passaggio dell'auto dei poliziotti, uno dei ragazzini gli si è parato davanti impugnando un coltello, mentre l'altro un vistoso bastone in metallo.

I due ragazzi, entrambi minorenni e incensurati, uno originario di Cerignola e uno barese, dopo essere stati bloccati e disarmati sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente per porto di armi ed oggetti atti ad offendere e successivamente affidati ai rispettivi genitori. Gli oggetti in loro possesso sono stati sequestrati e le indagini proseguono per verificare il motivo della loro presenza in quel luogo e se in passato siano stati commessi reati predatori in quella zona.

(foto di repertorio)