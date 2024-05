La street art colora le facciate dei palazzi: prendono forma i nuovi murales al quartiere San Paolo

Il quartiere San Paolo come "un museo di street art a cielo aperto". Prendono forma le nuove undici opere di street art ideate nell'ambito del progetto SanPArt. A realizzare i murales sulle facciate di alcuni palazzi saranno altrettanti artisti noti a livello internazionale.

A pubblicare le foto delle nuove opere è stato oggi il sindaco, Antonio Decaro. "Le opere raccontano quello che succede quando l’arte urbana incontra la comunità con i suoi sogni, i suoi problemi e la sua voglia di riscatto. In questi anni abbiamo cercato di creare luoghi e situazioni di bellezza in un quartiere che ha ancora bisogno di tanta attenzione".

Il progetto di riqualificazione si concluderà entro la fine di maggio. "Presenteremo le opere e il grande lavoro svolto con una festa di quartiere, per celebrare questo nuovo traguardo raggiunto insieme - ha detto l'assessora alle Culture Ines Pierucci - La cultura non è e non deve mai essere una cosa per pochi, accentrata e inaccessibile. La cultura è di tutte e tutti e di ogni luogo e anima che compongono la città. Il San Paolo può diventare un museo di arte urbana a cielo aperto, creando la sinergia vitale tra storie e persone come solo l’arte, in tutte le sue forme, sa fare".