Picchia la moglie con calci e pugni e la colpisce con una testata in pieno volto: in carcere 38enne pregiudicato

Un 38enne pregiudicato barese, già gravato da avviso orale del Questore, è stato arrestato al quartiere San Paolo per maltrattamenti in famiglia. L'uomo, fermato dagli agenti delle Volanti, aveva malmenato la moglie con calci e pugni, arrivando anche a colpirla con una testata in pieno volto. La donna, anche lei 38enne, soccorsa dagli operatori sanitari intervenuti, ha riportato varie tumefazioni ed ecchimosi agli arti superiori ed una ferita lacerocontusa all’arcata sopraccigliare destra. Il marito violento è stato condotto nel carcere di Bari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.



