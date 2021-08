Ai domiciliari, ma si intratteneva in strada: pregiudicato sorpreso dalla polizia al San Paolo

L'uomo, un 37enne, è stato denunciato per evasione, con la richiesta al tribunale di un aggravamento della misura a cui è sottoposto

Era agli arresti domiciliari, ma gli agenti delle Volanti lo hanno sorpreso mentre, in violazione alle restrizioni previste, si intratteneva in strada. E' accaduto al San Paolo, dove i poliziotti hanno beccato un 37enne pluripregiudicato. L'uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente per il reato di evasione con la richiesta al tribunale di competenza di immediato aggravio della misura alternativa alla detenzione a cui è attualmente sottoposto.