In giro per la città in sella a una bici rubata: fermato dalla polizia a San Pasquale

Andava in giro per la città a bordo di una bicicletta segnalata come rubata nei giorni scorsi. Gli agenti delle Volanti hanno intercettato l'uomo nel quartiere San Pasquale: il 28enne, un cittadino senegalese, è stato fermato e sottoposto a controllo. Senza fissa dimora e privo di documenti, è stato denunciato per ricettazione ed è stato identificato e fotosegnalato per essere poi messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione dove ha gli è stato notificato un ordine di espulsione del Questore.