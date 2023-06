Incendio in appartamento a San Pasquale: vigili del fuoco sul posto, strada chiusa al traffico

Intervento dei vigili del fuoco questa mattina in via Giovanni Cozzoli, al quartiere San Pasquale di Bari, per un incendio in un appartamento. La strada è stata chiusa al traffico, nel tratto compreso tra via Re David e via Muciaccia. Secondo prime informazioni, non risulterebbero feriti. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle cause né sull'entità del rogo.