San Pio, nella discarica abusiva a cielo aperto spunta anche una vecchia barca

Anche una barca abbandonata tra i rifiuti, in una vera e propria discarica a cielo aperto, tra vecchi elettrodomestici, bustoni della spazzatura, tubi e scarti edili. Succede al quartiere San Pio, e a segnalarlo è sui social un cittadino, Leonardo Rizzi, attivista e volontario del gruppo Retake Bari.

La zona interessata si trova in un punto non distante dal deposito Amiu nel quartiere. "Una situazione che va avanti da anni", racconta Rizzi, e dove a quanto pare, nonostante interventi straordinari di pulizia, i rifiuti continuano inesorabilmente ad accumularsi. Oltre a chiedere una "bonifica straordinaria", l'attivista invoca anche deterrenti come le fototrappole per scoraggiare gli incivili e "rendere i luoghi più decorosi per i residenti".