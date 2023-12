Botti illegali in casa, arresto al quartiere San Pio: sequestrati 230 chili di manufatti esplosivi

Nella sua abitazione, gli agenti delle Volanti hanno rinvenuto diversi chili di botti illegali. In manette, con l'accusa di detenzione illegale di manufatti esplosivi non omologati di genere pirotecnico,"caratterizzati dalla portata offensiva di tipo distruttivo micidiale", è finito al quartiere San Pio un 21enne

Nello specifico, durante l’ordinario controllo del territorio per la prevenzione e la repressione dei reati in genere, in base ad informazioni assunte durante attività info investigativa, le volanti, coadiuvate dal Nucleo Artificieri della Questura, hanno eseguito una perquisizione domiciliare, estesa anche alla cantina di pertinenza, nell’abitazione del 21enne, che ha consentito di rinvenire e porre sotto sequestro penale complessivamente manufatti esplosivi per il peso lordo complessivo pari a 230 kg, aventi un contenuto esplosivo netto pari a 27,873 chilogrammi di tipo non omologato e di 24,228 chilogrammi di manufatti omologati con marchio CE nella Categoria F2 ed F4.

L'arrestato è stato condotto in carcere, in attesa della convalida da parte del giudice nel contraddittorio con la difesa.