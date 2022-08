Cade da una scogliera in Sardegna: musica pugliese in lutto, muore Sandro Corsi

E' caduto da una scogliera, probabilmente per un malore, mentre era in vacanza in Sardegna: il mondo musicale pugliese perde Sandro Corsi, 74enne bluesman originario di Gioia del Colle. La tragedia è avvenuta ieri sera a Stintino, in provincia di Sassari. Inutili i tentativi di soccorso, scattati subito dopo la caduta. Corsi, secondo una ricostruzione, stava pescando quando è improvvisamente precipitato nel vuoto.

Una lunga carriera che lo ha visto al fianco di grandi artisti italiani ma anche autore di numerosi album da solista. In tanti hanno voluto lasciare un messaggio o un ricordo del musicista sulle pagine social: "Riposa in pace grande bluesman" si legge tra i tanti post scritti da amici e conoscenti in memoria del 74enne chitarrista.