Sanità e livelli essenziali di assistenza, Puglia 'promossa' dal Ministero: è tra le 13 Regioni adempienti

La Regione Puglia risulta tra le 13 Regioni 'promosse' dal Ministero della Salute nella capacità di garantire pienamente ai cittadini i livelli essenziali di assistenza. È quanto emerge dal rapporto sul Nuovo sistema di garanzia (Nsg), lo strumento attraverso il quale lo Stato valuta e assicura a tutti i cittadini che l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (Lea) avvenga in condizioni di qualità, appropriatezza ed uniformità.

La Regione, come lo stesso ente rende noto in un comunicato , risulta essere "adempiente" nelle pagelle del ministero della Salute in tutte e tre le aree, quella ospedaliera, quella distrettuale e prevenzione (anno di analisi 2022).

Nel rapporto, la qualità delle cure e dell'assistenza sanitaria vengono esaminate attraverso la valutazione di 88 indicatori, distribuiti per macro-aree di assistenza.

Il report ministeriale - come riporta l'Ansa - evidenzia un miglioramento rispetto al 2021 sia nell'area distrettuale, con un punteggio che passa da 61,7 a 70, sia nell'area della prevenzione collettiva, con un punteggio che sale da 67,8 a 76. Analizzando i singoli indicatori dell'area prevenzione, emerge il punteggio inferiore alla soglia di sufficienza dell'indicatore sugli stili di vita (55,9) e dell'indicatore relativo alla proporzione di persone che hanno effettuato test di screening di primo livello, in un programma organizzato per mammella, cervice uterina e colon-retto (46,8). Nell'area distrettuale, gli indicatori più critici sono: l'intervallo allarme-target dei mezzi di soccorso (punteggio pari a 57); il consumo di farmaci antibiotici (punteggio pari a 47,9); il numero di anziani non autosufficienti in trattamento sociosanitario residenziale (40,4 nel 2022). Per quanto concerne l'area ospedaliera si osserva la criticità relativa all'indicatore sui parti cesarei.

"Rispetto alle criticità riscontrate - afferma in merito l'ente - la Regione Puglia è comunque intervenuta per adottare provvedimenti volti al miglioramento del dato rilevato, con particolare riferimento agli screening e all’assistenza domiciliare".

"Siamo consapevoli della necessità di migliorare costantemente la qualità dell’assistenza per i cittadini pugliesi - dichiara il presidente della Regione, Michele Emiliano - Appare evidente che la certificazione ministeriale dà atto del buon lavoro svolto in questi anni se pensiamo che quando sono diventato presidente la Puglia era ultima regione nella classifica italiana dei Lea e oggi siamo tra le regioni pienamente adempienti. Si tratta, tra l’altro, di un nuovo sistema di monitoraggio, volto ad analizzare aspetti qualitativi ed equitativi e, dunque, non solo quantitativi. Vogliamo crescere e migliorare ancora, questo verrà fatto grazie alle potenzialità del nostro sistema e soprattutto alle capacità e allo spirito di servizio dei nostri professionisti".