Fleximan arriva nel Barese: distrutta telecamera per controllo velocità a Sannicandro

Un apparecchio elettronico per misurare la velocità è stato abbattuto alla periferia di Sannicandro di Bari. L'episodio è avvenuto nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 febbraio. In particolare, qualcuno ha deciso di tagliare il palo di una delle telecamere installate per controllare l'andamento del transito dei veicoli. La vicenda è al vaglio delle forze dell'ordine.