Minacce, appostamenti e offese nei confronti dell'ex moglie: vìola divieto di avvicinamento, arrestato 44enne

Un 44enne già noto alle Forze dell'Ordine è stato arrestato, a Sannicandro, per aver violato ripetutamente il divieto di avvicinamento all’ex moglie. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Bari ed eseguito dai Carabinieri.

Le indagini sono state avviate ad agosto scorso dopo la denuncia di una 40enne che avrebbe subito persecuzioni dall'ex marito per oltre 6 mesi: minacce, appostamenti e offese giornaliere e l'interruzione, da parte dell'uomo, del versamento dell'assegno di mantenimento. Una situazione insostenibile per la donna che si è rivolta ai militari. L'Autorità Giudiziaria aveva emesso un divieto di avvicinamento ma il 44enne lo avrebbe violato ripetutamente. Per l'uomo sono quindi scattati i domiciliari.