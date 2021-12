Cerca di fuggire ai carabinieri nascondendosi sotto un'auto: arrestato 41enne, sequestrata marijuana ed eroina

I carabinieri hanno arrestato a Sannicandro di Bari un 41enne già noto alle forze dell'ordine, accusato di resistenza, violenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo era stato notato in un esercizio commerciale del piccolo centro barese: alla vista dei militari il 41enne ha cercato di fuggire raggiungendo l'uscita.

Bloccato dai carabinieri, ha quindi provato a rifugiarsi nel bagno, per poi spingere i militari e uscire dal locale. Il 41enne è stato quindi raggiunto ma ha evaso la presa dei carabinieri correndo via. Inutile il suo tentativo di nascondersi sotto un'auto in sosta. Con sé aveva una busta con una dose di marijuana e un cellulare in un borsello, assieme a 650 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio. Rinvenuto anche un biglietto manoscritto con nomi e cifre e del nastro isolante di colore nero.

Accanto alla ruota dell’auto in sosta p stata recuperata la busta nascosta dall’uomo e al cui interno vi erano 9 dosi di sostanza stupefacente del tipo eroina pari a 18 grammi e 30 dosi di cocaina per un peso di 10 grammi, tutte sigillate con del nastro isolante di colore nero.

Al termine delle attività, i Carabinieri hanno sequestrato lo stupefacente e il denaro ritenuto il frutto dell’illecita attività di spaccio di stupefacenti e arrestato l’uomo.