Incendio a Sannicandro, camper in fiamme in un'autorimessa: vigili del fuoco sul posto

Il rogo si è sviluppato in un parcheggio-autolavaggio lungo la provinciale 236: l'incendio avrebbe interessato in particolare alcuni camper

Un incendio è scoppiato in mattinata in un parcheggio-autolavaggio ubicato lungo la provinciale 236, a Sannicandro. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite per cause accidentali da un camper parcheggiato nella struttura, per poi estendersi ad altri mezzi presenti. Non risultano persone ferite.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre, e i carabinieri del luogo, che stanno effettuando gli accertamenti del caso per ricostruire l'accaduto. Il denso fumo nero sprigionatosi dall'incendio ha formato una colonna visibile anche a molta distanza.

(foto di repertorio)