Pistola e cartucce nello scantinato della masseria in campagna: il nascondiglio scoperto dai carabinieri nel Barese

Custodiva illegalmente pistola e cartucce nello scantinato della masseria in campagna: una donna anziana è stata denunciata dai carabinieri a Sannicandro.

Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla Compagnia Carabinieri di Modugno, finalizzati al rinvenimento di armi ed esplosivi nelle campagne e casolari abbandonati, i militari con il supporto dei cinofili hanno passato al setaccio diversi poderi, casolari e pertinenze agricole, ubicate nelle campagne a confine tra Grumo Appula e Sannicandro di Bari.

Nel corso di una delle perquisizioni, nella masseria di proprietà di una anziana, i militari hanno rinvenuto in uno scantinato una pistola semiautomatica calibro 7,65 di provenienza slava, matricolata, completa di serbatoio contenente 5 cartucce e perfettamente funzionante, 15 cartucce calibro 7,65, 9 cartucce per fucile calibro 16, nonchè 3 contenitori in latta contenenti ben 950 grammi di polvere da sparo. Il materiale, dopo le operazioni di messa in sicurezza, è stato sequestrato per i successivi accertamenti finalizzati ad appurarne la provenienza, mentre la donna, proprietaria dell’immobile, è stata denunciata in stato di libertà per la detenzione illegale.