Agguato in piazza nel Barese: giovane ferito a colpi d'arma da fuoco

Un giovane di 22 anni è rimasto ferito nella serata di ieri, sabato 30 marzo, in un agguato avvenuto a Sannicandro.

Secondo prime informazioni, il ragazzo è stato raggiunto da alcuni colpi d'arma da fuoco al torace mentre si trovava in piazza Unità d'Italia, in una zona centrale del paese. Il giovane è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso. Condotto al Policlinico di Bari dal 118, il giovane è stato sottoposto a intervento chirurgico ed è in prognosi riservata.

Sul posto sono giunti i carabinieri, che indagano per ricostruire l'accaduto e risalire al responsabile.Stando a testimonianze raccolte, come riporta l'Ansa, a fare fuoco sarebbe stata una persona a bordo di un'auto, che si è poi dileguata.

*Ultimo aggiornamento ore 9.40