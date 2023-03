Rifiuti abbandonati in zona Santa Caterina: "Area dimenticata, fototrappole per fermare gli incivili"

"Condotte illecite e reiterate", che hanno trasformato alcuni punti dell'area artigianale di Santa Caterina in vere e proprie discariche a cielo aperto, con rifiuti di ogni genere abbandonati abusivamente. "Sciacalli e imbecilli vanno fermati": a lanciare il grido d'allarme è il presidente del Municipio 2, Gianlucio Smaldone, che sollecitato da alcuni imprenditori che operano nell'area ha constatato la situazione di degrado ambientale presente.

La zona periferica "favorisce, ma assolutamente non giustifica, l’azione di imbecilli maleducati e vandali che abbiamo il dovere di fermare una volta per tutte, magari anche attraverso l'uso di fototrappole", dice Smaldone. "La mia rabbia - prosegue in una nota - è che il comportamento di pochi incivili vanifichi il continuo impegno dell'amministrazione nel rendere sempre migliore la nostra città a fronte del comportamento virtuoso di tanti cittadini che rispettano le regole e l'ambiente". Smaldone sollecita anche una maggiore attenzione per la zona: "Mi sembra di tutta evidenza - prosegue - che l’area in questione non sia in alcun modo considerata dai servizi di raccolta dei rifiuti (i cestini si presentano rotti e ricolmi di rifiuti e sono presenti numerosi ingombranti evidentemente abbandonati); né da alcuna forma di manutenzione del verde (le erbacce hanno raggiunto altezze inverosimili). Alcuni operatori commerciali dell’area artigianale, inoltre, hanno evidenziato criticità e segnalazioni risalenti addirittura al 2017 ma evidentemente rimaste prive di riscontro".

"Risulta evidente, tra l’altro - prosegue ancora Smaldone - che l’area artigianale meriti la stessa dignità e attenzione di qualsivoglia altra parte della città e che i numerosi operatori commerciali della zona e i tantissimi cittadini che quotidianamente transitano sulle strade abbiano diritto al dignitoso mantenimento del verde pubblico, nonchè al corretto e puntuale servizio di raccolta dei rifiuti".

"Esprimo la più ferma condanna nei confronti degli incivili che abbandonano i rifiuti per strada e, chiedo - conclude Smaldone - un immediato intervento da parte dei competenti uffici comunali e dell’Amiu, se del caso anche attivando un tavolo permanente al fine di coordinare gli interventi sulla sicurezza ambientale dell’area di Santa Caterina, il prima possibile, al fine di risolvere definitivamente l'indecorosa condizione accertata e scongiurare il verificarsi di ulteriori danni ambientali".