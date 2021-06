Ruba prodotti elettronici in un negozio, beccato mentre tenta di allontanarsi: denunciato

Aveva messo a punto un sofisticato sistema elettronico per eludere le barriere antitaccheggio del negozio e impossessarsi indisturbato della merce. Nonostante tutto, però, è stato sorpreso e bloccato. E' accaduto nel fine settimana in un negozio di elettronica di Santa Caterina. L'uomo, un 33enne georgiano con precedenti, aveva trafugato vari prodotti di ingente valore e si stava allontanando, quando è stato sorpreso e bloccato dagli agenti delle Volanti. La merce è stata restituita al titolare dell’attività, il sistema elettronico di ‘elusione’ è stato sequestrato e l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente per furto aggravato e messo a disposizione dell’Ufficio immigrazione per regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale.

Sempre nel weekend, in una zona viale Europa, in un noto negozio di abbigliamento sportivo, gli agenti della volante di zona hanno sorpreso un 24enne che aveva cercato di superare i controlli e le casse dopo aver tagliato i sistemi antifurto di vari prodotti per un ingente valore commerciale e averli nascosti nel suo zainetto. La refurtiva è stata restituita al titolare dell’attività commerciale e il giovane è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente per furto aggravato.



(foto di repertorio)