Un albero di Natale "per Santa Rita": la richiesta dei cittadini del quartiere San Paolo

Il Comitato Santa Rita Del (Quartiere San Paolo-Bari) chiede al Comune di Bari, al 3 Municipio, "ed a qualche benefattore un albero di Natale con delle luci vicino alla Cappella di Santa Rita in via Giovanni Candura, angolo Pacifico Mazzoni". molto venerata nel Quartiere "nn solo " .

"Ricordando che - spiega Michele Genchi, presidente del Comitato -ogni anno in questo posto si svolge una festa di Natale per tutti i bambini avendo un albero di Natale con delle luci sarebbe tutto più bello specialmente in questo periodo così triste . Ricordiamo che in questo luogo di pace ogni anno si svolge la festa di Santa Rita il 21-22 Maggio. Non solo, negli anni scorsi abbiamo organizzato anche la fiaccolata per le vittime della strada