Esce di casa e scompare, da lunedì nessuna notizia di una 87enne a Santeramo: ricerche in corso 

Sono giorni di grande apprensione a Santeramo in Colle, per la scomparsa di una donna di 87 anni, Isabella Cianciotti. Dell'anziana si sono perse le tracce lunedì scorso, 6 maggio, quando sarebbe uscita di casa per recarsi dal medico, dove però non è mai arrivata. L'appello lanciato per cercare di ritrovare la donna è stato diffuso anche sui social, e del caso si sta occupando anche la trasmissione di Rai 3, 'Chi l'ha Visto', mentre sono in corso le ricerche da parte di forze dell'ordine e vigili del fuoco.

La donna, che vive da sola e non aveva con sè il telefono, è alta all'incirca 1.60, occhi e capelli castani. Al momento della scomparsa, come spiegato durante la trasmissione, indossava un giubotto trapuntato grigio, un paio di pantaloni scuri e scarpe da ginnastica nuove.

Chiunque abbia notizie utili a rintracciarla, può mettersi in contatto con i carabinieri o la Polizia locale di Santeramo.